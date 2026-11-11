Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Россия в качестве действующего председателя Организации Договора о коллективной безопасности подготовила повестку для заседания в узком составе, заявил президент Владимир Путин, открывая мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер добавил, что документ согласован со всеми участниками встречи.

«Обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, подведение итогов деятельности ОДКБ в текущем году и принятие новых решений по ключевым направлениям нашего взаимодействия», — перечислил Путин основные темы встречи.

На заседании в Кремле присутствуют лидеры стран-участниц организации: Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, а также генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил работу организации под председательством России в 2026 году. Он назвал уходящий год продуктивным.