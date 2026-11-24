Российская армия установила контроль над населенным пунктом Барвиновка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство уточнило, что село освободили подразделения группировки войск «Восток».

Ночью ВС России ударили с помощью беспилотников в населенном пункте Прилуки Черниговской области по электроподстанции, которая обеспечивала работу украинских военных предприятий. Также под удар в Черном море попало морское судно, перевозившее грузы в интересах ВСУ юго-западнее Одессы.

В ночь на 24 ноября средства противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 699 украинских БПЛА. Налеты отразили в Белгородской, Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской областях. Также беспилотники самолетного типа сбили в Московском регионе, Крыму и над Черным морем.