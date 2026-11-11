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    Мединский заявил, что РФ волнует вопрос безопасности после окончания конфликта на Украине

    Мединский: Россию волнует вопрос безопасности после окончания конфликта

    Фото: РИА «Новости»

    Россия считает правильной постановку вопроса о безопасности после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова привел ТАСС.

    «Мы считаем, что сама постановка вопроса о том, что произойдет после неминуемого завершения конфликта на Украине, — правильная постановка», — отметил он.

    Второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби закончился. Встреча прошла за закрытыми дверями, СМИ к участию не допустили. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, делегация страны в Абу-Даби информировала Путина о происходящем.

    Ранее спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер положительно оценил первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Подробнее о первом дне переговоров — в большом материале 360.ru.

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