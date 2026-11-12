Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров
На встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным согласовали раунд трехсторонних переговоров, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Об этом сообщил ТАСС.
Американский эмиссар отметил, что сегодня удалось достичь прогресса.
«Никто не думал, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы назначили новую встречу», — проинформировал Уиткофф.
Он добавил, что к следующему этапу консультаций по украинскому урегулированию присоединятся представители стран Европы.
Ранее российский лидер принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он обозначил, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории абсолютно неприемлемо для России и будет рассматриваться как угроза национальной безопасности.