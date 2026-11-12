Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров

На встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным согласовали раунд трехсторонних переговоров, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Об этом сообщил ТАСС .

Американский эмиссар отметил, что сегодня удалось достичь прогресса.

«Никто не думал, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы назначили новую встречу», — проинформировал Уиткофф.

Он добавил, что к следующему этапу консультаций по украинскому урегулированию присоединятся представители стран Европы.

Ранее российский лидер принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он обозначил, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории абсолютно неприемлемо для России и будет рассматриваться как угроза национальной безопасности.