ВС России поразили логистический центр в Николаевской области и два сухогруза

Российские военные поразили логистический центр «Новой почты» в селе Терновка Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На складах центра хранят грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, отметили в ведомстве.

Также на переходе морем под удар попали два сухогруза, доставлявших на Украину военное имущество. Один из них следовал в порт Николаев, второй в Одессу. По целям отработали беспилотные летательные аппараты.

Ранее в ведомстве сообщили об освобождении двух населенных пунктов в зоне СВО. Российские бойцы взяли под контроль села Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области.