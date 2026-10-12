ВС России поразили логистический центр в Николаевской области и два сухогруза
Российские военные поразили логистический центр «Новой почты» в селе Терновка Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
На складах центра хранят грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, отметили в ведомстве.
Также на переходе морем под удар попали два сухогруза, доставлявших на Украину военное имущество. Один из них следовал в порт Николаев, второй в Одессу. По целям отработали беспилотные летательные аппараты.
Ранее в ведомстве сообщили об освобождении двух населенных пунктов в зоне СВО. Российские бойцы взяли под контроль села Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области.
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