Российские войска с помощью БПЛА уничтожили французскую самоходку Caesar на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила
пресс-служба Минобороны.
Установку бойцы подразделения Южной группировки обнаружили в ходе непрерывных разведывательных мероприятий.
Противник разворачивал орудие для ведения огня в пяти километрах к югу от населенного пункта Селидово на подконтрольной Киеву части ДНР. Оператор FPV-дрона поразил установку ВСУ прямым попаданием, сообщили в Минобороны.
Ранее
российские военные ракетным ударом поразили бункер ВСУ в Житомирской области. В результате атаки погибли около 25 украинских офицеров. Кроме того, ВС России уничтожили несколько самолетов на территории международного аэропорта имени Данилы Галицкого во Львове. ВСУ потеряли два истребителя МиГ-29.
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