В Минобороны рассказали об уничтожении дроном самоходки Caesar в ДНР

Российские войска с помощью БПЛА уничтожили французскую самоходку Caesar на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Установку бойцы подразделения Южной группировки обнаружили в ходе непрерывных разведывательных мероприятий.

Противник разворачивал орудие для ведения огня в пяти километрах к югу от населенного пункта Селидово на подконтрольной Киеву части ДНР. Оператор FPV-дрона поразил установку ВСУ прямым попаданием, сообщили в Минобороны.

Ранее российские военные ракетным ударом поразили бункер ВСУ в Житомирской области. В результате атаки погибли около 25 украинских офицеров. Кроме того, ВС России уничтожили несколько самолетов на территории международного аэропорта имени Данилы Галицкого во Львове. ВСУ потеряли два истребителя МиГ-29.