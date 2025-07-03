Жительница Красногорска Марфа Кушакова отметила 105-летний юбилей
Одной из долгожительниц Красногорска исполнилось 105 лет. В честь юбилея к ней в гости приехал заместитель председателя Совета депутатов округа Красногорск Богдан Андриянов.
Марфа Кушакова родилась в Мордовии в 1920 году. Она воспитывалась в детском доме, в юности работала на заводе и застала тяготы Великой Отечественной войны.
«Солдатам помогала, хлеб носила, свой паек. И то, что принесу, — разделю пополам», — поделилась воспоминаниями юбилярша.
Свой день рождения Марфа отметит в кругу семьи. Приедут родственники, внуки и правнуки. Их у Марфы семеро.
Народный избранник вручил женщине цветы и подарки.
«На душе тепло, от того, что в городском округе Красногорск живут такие люди», — сказал Богдан Андриянов.
Ранее мы рассказывали о том, что музей Великой Отечественной войны открыли в школе № 19 в Красногорске.