ВС России во Львове уничтожили два украинских МиГ-29

Военный эксперт Рожин: российские военные нанесли удар по аэропорту во Львове

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские войска нанесли ракетный удар по международному аэропорту имени Данилы Галицкого во Львове. Как сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, в результате атаки уничтожены два украинских МиГ-29 и поврежден Су-24М.

«Точные места попаданий неизвестны. Стоит отметить, что проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта, перекрыт», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее российские военные ударили ракетами «Искандер-М» по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве. Скончались десятки боевиков, сотни — получили ранения. Как стало известно, там работали натовские инструкторы.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* допустил, что удар осуществили по чьей-то наводке. На Западе удар по тренировочному центру назвали одним из самых мощных с начала спецоперации на Украине.

Украинские власти начали скрывать реальные потери после атаки на центр. Стали возникать слухи, будто ВС России вообще ударили по гражданскому учебному заведению в Полтаве. Однако эта информация оказалась фейковой.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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