Российские ученые разработали новый материал для гибкой электроники

Российские ученые создали гибкий композит, который преобразует магнитные поля в электричество в три раза эффективнее аналогов. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобрнауки.

В ведомстве отметили, что в современной электронике востребованы материалы, способные преобразовывать разные формы энергии друг в друга, например мультиферроики. Однако в гибкой электронике их использование проблематично из-за жесткости и хрупкости, поэтому ученые стремятся к разработке эластичных аналогов.

Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта совместно с коллегами из МГУ и Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН создали эластичный магнитоэлектрический композит на основе полимеров и наночастиц феррита кобальта.

Эффективность нового материала оказалась втрое выше, чем у аналогов. Она сопоставима с отдельными пьезоэлектрическими генераторами, применяемыми в беспроводных датчиках.

Ранее стало известно, что российские студенты разработали светодиодную маску для оздоровления кожи лица. За основу при ее создании взяли сквозную технологию — фотонику.