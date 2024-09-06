Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ у Житомира

Российская армия нанесла удар ракетами по командному пункту ВСУ в бункере у Житомира. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело» .

«Ракетным ударом поражен подземный бункер в Житомирской области с офицерами ВСУ. По предварительным данным, около 25 убитых командиров, также потери среди персонала бункера», — заявил автор публикации.

Других подробностей случившегося не раскрыли.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за сутки в Курской области уничтожили до 450 украинских военных. Также российские войска подбили вражеский танк, 15 боевых бронированных машин, три французских САУ Caesar, две пусковые установки РСЗО, американскую М777 и 40 автомобилей противника.

Кроме того, бойцы продолжают уничтожать диверсионные группы ВСУ в лесных массивах. За все время боев там украинская армия лишилась 9700 боевиков.