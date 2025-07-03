Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» помешала украинским войскам скрытно передвигаться в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил начальник расчета БПЛА 42-й дивизии с позывным Берлин в беседе с РИА «Новости» .

«Невозможно [скрытное передвижение противника] ни практически, ни теоретически. У нас здесь много „открыток“ (открытая местность без растительности — прим. ред.). Лесополосы, где находится противник, местами выжжены», — сказал он.

По словам Берлина, даже когда везде появилась зелень, в которой можно спрятаться, противник не смог продвинуться на расстояние более 500 метров. При любых попытках украинские военные оказываются на открытом участке, где их замечают. Когда группу ВСУ обнаружат, то нанесут удар.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российские войска нанесли комбинированный удар по украинским объектам. Атаки направили на логистические узлы ВСУ.