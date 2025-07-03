Режим воздушной опасности отменили в Липецкой области

На территории Липецкой области отменили режим воздушной опасности, действующий на протяжении почти семи часов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой желтого уровня», — написал он в 08:19 по московскому времени.

Режим действовал на протяжении шести часов и 52 минут, его ввели 3 июля в 01:27.

Ранее стало известно, что в течение минувшей ночи силы ПВО сбили 69 беспилотников над Россией, из них 10 — в небе над Липецкой областью. Один из БПЛА рухнул на предприятия в Ельце. Также украинские дроны уничтожили в Белгородской, Воронежской, Курской областях и над Крымом.