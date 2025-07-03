Опасность атаки БПЛА объявили в Удмуртии

Жителей Удмуртии предупредили об опасности атак беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Мы получили информацию от Министерства обороны и Службы безопасности о том, что в соседних регионах зафиксированы беспилотные летательные аппараты, и тут же проинформировали вас», — сказал он.

Бречалов добавил, что на данный момент ситуация в регионе не оценивается как критичная и беспилотников на территории Удмуртии обнаружено не было. По его словам, сейчас дроны зафиксировали в некоторых соседних территориях. О каких именно субъектах идет речь, он не уточнил.

Глава региона пообещал дополнительно оповестить жителей Удмуртии, в случае если ситуация изменится.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили почти 70 вражеских БПЛА над российскими регионами. Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской области — 27.