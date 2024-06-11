Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Попытку атаки ВСУ удалось пресечь около 10:30. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны.

Накануне украинские боевики ударили по легковому автомобилю в Шебекине. Пострадала женщина, ее отвезли в медучреждение. Еще двое мужчин, раненных в результате атак ВСУ, обратились в больницу с сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Один из них пострадал в поле между поселками Чапаевский и Горьковский, второй — в селе Безымено.

В тот же день в Шебекине пять человек подорвались на мине. Среди раненых — телеоператор канала «Россия 24». Ему провели операцию по извлечению осколка. Состояние мужчины стабилизировалось.