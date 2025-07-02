«Не профи, а любитель». Во Франции высмеяли Макрона после его разговора с Путиным
Le Figaro: французы высмеяли Макрона, пытающегося играть на одном поле с Путиным
Французы отреагировали на телефонный разговор президента Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали своего лидера, посчитав его слова пустой болтовней.
Президенты впервые с 2022 года обменялись телефонными звонками. Они обсудили иранскую ядерную программу и украинский конфликт.
Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине. Президент России напомнил, что любое мирное соглашение должно быть подписано в долгосрочной перспективе».
Читатели издания высмеяли посреднические потуги и призывы Макрона к миру.
«Хорошо бы, если бы этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами. Пускай бы лучше начал с того, чтобы поставить на место Алжир, который измывается над ним и над Францией», — написал пользователь Marlen.
Комментатор под ником du bon sens заметил, что Путину наплевать на мнение Макрона, который «меняет парус с каждым дуновением ветра».
Пользователь под ником Fact_checking назвал Францию нелегитимной в качестве посредника из-за ее участия в украинском конфликте.
Пользователь Senji иронично назвал Макрона «чемпионом мира по призыву к прекращению огня», но без конкретных предложений.
Комментатор под ником Sd описал телефонный разговор лидера Франции глаголом «макронить», изобретенным украинцами. Это означает «позвонить просто так и ничего не сказать по сути».
Ранее во Франции раскритиковали главу Генштаба страны Тьерри Буркхара за его слова об украинском конфликте и России.