«Не профи, а любитель». Во Франции высмеяли Макрона после его разговора с Путиным

Французы отреагировали на телефонный разговор президента Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали своего лидера, посчитав его слова пустой болтовней.

Президенты впервые с 2022 года обменялись телефонными звонками. Они обсудили иранскую ядерную программу и украинский конфликт.

Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня на Украине. Президент России напомнил, что любое мирное соглашение должно быть подписано в долгосрочной перспективе».

Читатели издания высмеяли посреднические потуги и призывы Макрона к миру.

«Хорошо бы, если бы этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами. Пускай бы лучше начал с того, чтобы поставить на место Алжир, который измывается над ним и над Францией», — написал пользователь Marlen.

Комментатор под ником du bon sens заметил, что Путину наплевать на мнение Макрона, который «меняет парус с каждым дуновением ветра».

Пользователь под ником Fact_checking назвал Францию нелегитимной в качестве посредника из-за ее участия в украинском конфликте.

Пользователь Senji иронично назвал Макрона «чемпионом мира по призыву к прекращению огня», но без конкретных предложений.

Комментатор под ником Sd описал телефонный разговор лидера Франции глаголом «макронить», изобретенным украинцами. Это означает «позвонить просто так и ничего не сказать по сути».

Ранее во Франции раскритиковали главу Генштаба страны Тьерри Буркхара за его слова об украинском конфликте и России.