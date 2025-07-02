В Приморье сотрудники больницы украли из бюджета более 46 млн рублей

В Приморье ОПГ из главбуха и семи медиков похитила у государства 46 млн рублей

В Приморском крае восемь сотрудников больницы Надеждинского района обвинили в незаконном обогащении на сумму более 46 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

В Приморье завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой. В ее составе действовали главный бухгалтер и семь медиков КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница».

Следствие выяснило, что схему незаконного обогащения разработала 64-летняя бухгалтер медучреждения. Она же вовлекла в преступную деятельность медиков. Мошенники перечисляли на свои банковские счета необоснованно завышенную зарплату.

«Впоследствии члены группы обналичивали денежные средства со своих счетов, часть присваивали, а часть средств передавали главному бухгалтеру в личное пользование», — сообщили в ведомстве.

За четыре года мошенники необоснованно получили от государства 46 миллионов рублей.

Все участники преступной схемы стали фигурантами уголовного дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Материалы дела уже направили в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Генпрокуратура России сообщила об экстрадиции из Монголии гендиректора ООО «Вэйстконсалтинг» Соднома Будатарова. Он является фигурантом уголовного дела о хищении более 94 миллионов рублей.