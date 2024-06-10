Гладков уточнил данные о числе раненных от взрыва в Шебекине

Гладков: число пострадавших после подрыва на мине в Шебекине увеличилось до пяти

Число пострадавших после подрыва на мине в Шебекине увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, в местную больницу обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи его отправили для дальнейшего обследования и лечения в Белгород.

Так же он отметил, что пострадавшему телеоператору «России 24» провели операцию по извлечению осколка.

«Его состояние врачи оценивают как стабильное», — отметил глава региона.

Его перевели в областную клиническую больницу.

Сегодня утром в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Сирены воздушной тревоги работали больше пяти минут.