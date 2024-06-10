Еще три жителя Шебекина пострадали в результате атаки ВСУ
Гладков: еще три человека пострадали от атак украинских беспилотников в Шебекине
ВСУ нанесли удар беспилотником по легковому автомобилю в Шебекине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате взрыва ранения получила женщина. С сотрясением мозга и множественными ранами лица и шеи ее доставили в местную больницу.
Кроме того, жертвами нападения украинских боевиков стали еще двое мужчин. Оба обратились в районную больницу Грайворонского городского округа. Им диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, контузию и сотрясение мозга.
Один из них получил ранение в результате атаки украинского БПЛА в поле между поселками Чапаевский и Горьковский, другой — в селе Безымено.
«После оказанной медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение», — уточнил глава региона
Ранее стало известно, что число пострадавших после подрыва на мине в Шебекине увеличилось до пяти человек.