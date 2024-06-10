Еще три жителя Шебекина пострадали в результате атаки ВСУ

Гладков: еще три человека пострадали от атак украинских беспилотников в Шебекине

ВСУ нанесли удар беспилотником по легковому автомобилю в Шебекине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В результате взрыва ранения получила женщина. С сотрясением мозга и множественными ранами лица и шеи ее доставили в местную больницу.

Кроме того, жертвами нападения украинских боевиков стали еще двое мужчин. Оба обратились в районную больницу Грайворонского городского округа. Им диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, контузию и сотрясение мозга.

Один из них получил ранение в результате атаки украинского БПЛА в поле между поселками Чапаевский и Горьковский, другой — в селе Безымено.

«После оказанной медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение», — уточнил глава региона

Ранее стало известно, что число пострадавших после подрыва на мине в Шебекине увеличилось до пяти человек.