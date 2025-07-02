Пришла без трусов. Ведущая «Дома-2» на свадьбе Ксении Бородиной шокировала нарядом

Певица Ольга Орлова пришла на свадьбу Ксении Бородиной без нижнего белья

Бывшая солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова выбрала на свадьбу телезвезды Ксении Бородиной экстремально облегающее платье. Она призналась подписчикам в Instagram*, что не надела под него нижнее белье.

Образ на празднике 47-летняя певица показала в сторис. Орлова надела облегающее платье с коротким рукавом-реглан и воротником-стойкой, расшитым крупными кристаллами.

«Хорошо, с погодой повезло», — подписала она снимок.

Подписчики заметили отсутствие бюстгальтера и спросили, не забыла ли она надеть трусы. Орлова ответила, что такое платье не предполагает ношение нижнего белья.

Бородина оформила отношения с блогером Николаем Сердюковым в начале июня, отложив свадьбу на июль. Светские паблики сообщили, что пара арендовала виллу в часе езды от Москвы с садом и колоннами.

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