Меркель раскрыла рецепт урегулирования конфликта на Украине

Меркель призвала говорить с Россией для урегулирования на Украине

Конфликт на Украине можно решить дипломатическим путем, в диалоге с Россией. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила об этом в Шверине на мероприятии, организованном Redaktions Netzwerk Deutschland, сообщило издание Die Zeit .

«Я думаю, хорошо, что мы разговариваем с Россией. Без разговоров этот конфликт, безусловно, не закончится», — сказала она.

Атаки, по мнению Меркель, нужно сдерживать и предотвращать, одновременно ведя диалог с противником. Она напомнила, что именно так в XX веке велась Холодная война.

Бывший канцлер поддержала соглашение членов НАТО об увеличении расходов на оборону. Она назвала этот документ логичным и необходимым, так как Европа должна быть способной стремиться к миру посредством военной мощи.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине провести третий раунд переговоров в Стамбуле. «Известия» сообщили, что подготовка встречи уже ведется.