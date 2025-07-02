Гузеева впервые после скандала с мошенничеством вышла на связь

Обманутые инвесторы требовали от телеведущей Ларисы Гузеевой ответить за рекламу аферы. Вместо этого она опубликовала в Instagram* философский пост о мудрости, взрослении и смене имиджа.

После долгой паузы Гузеева опубликовала архивное фото. На нем ведущая одета в шубу из искусственного меха леопардового окраса и синий платок.

«Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково, а если такое и случается, то лично меня это пугает. Если он не растет, не становится мудрее, дальновиднее, умнее, не отказывается от налипших дурных привычек за годы, меня это тоже пугает», — заявила она.

Подписчики предположили, что так телеведущая отреагировала на вызвавшее пересуды фото со стилистом Олегом Горчаниным из гримерки перед съемками для журнала «Собака». На нем у Гузеевой высветленные брови и пряди на голове. Скандал со строительством вилл на Бали она не комментировала.

Гузеева рекламировала финансовую пирамиду Сергея Домогацкого. Он собрал деньги на строительство вилл, но ничего не сделав, анонсировал новый проект. Пострадавшие потребовали наказать не только бизнесмена, но и телеведущую.

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