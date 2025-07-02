Названы первые признаки инсульта

Россиянам перечислили первые признаки приближающегося инсульта, в числе которых асимметрия лица и расстройство речи. Об этом Lenta.ru рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

«Обычно это три признака: асимметрия лица, нарушения речи и когда рука падает. В зависимости от нарушения кровоснабжения бассейна могут быть инсульты без парализации», — пояснил он.

В ряде случаев возможно развитие косоглазия и возникновение сильной головной боли. Кроме того, у человека может развиться лакунарный инсульт, поражающий небольшую часть мозга — не более двух сантиметров. Он возникает на фоне высокого давления.

Гайфутдинов отметил, что лишь четверть всех инсультов имеет клиническую значимость. Если говорить о пожилых людях, то чаще всего о заболевании они могут узнать только на МРТ, которое покажет очаг ишемии.

Ранее врач-кардиолог Ирина Кочеткова предупредила, что инфаркт и инсульт часто начинаются с тромбоза.