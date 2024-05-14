Спецоперация 14 мая 2024, 01:19 Ефрейтор Мещеряков обратил в бегство военных ВСУ, защищавших опорный пункт Ефрейтор Мещеряков уничтожил до 10 солдат ВСУ при штурме опорпункта РИА «Новости»

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Ефрейтор Евгений Мещеряков помог российской армии захватить опорный пункт украинских войск, обратив боевиков ВСУ в бегство. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Минобороны РФ.

Мещеряков выполнял задачи в группе военнослужащих, которые должны были занять опорный пункт ВСУ. Он проник на позиции противника и занял выгодный рубеж, смог самостоятельно ликвидировать до 10 националистов Украины.

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Оставшиеся украинские военные осознали, что сопротивляться бесполезно, поэтому отступили, бросив опорный пункт.

«В результате смелых и решительных действий ефрейтора Мещерякова опорный пункт противника был занят российскими военнослужащими», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что группа российских военных без потерь смогла закрепиться на рубежах и продолжить наступление.

Также 3 мая стало известно о блестящей работе еще одного военного ВС РФ. Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку ликвидировал пулеметный расчет ВСУ в заброшенном здании.