Российский боец в одиночку уничтожил более 10 солдат ВСУ | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 04:24 Российский боец в одиночку уничтожил более 10 солдат ВСУ Минобороны: гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил расчет ВСУ РИА «Новости»

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Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ в заброшенном здании, обеспечив выполнение боевой задачи без потерь. Об этом сообщили в Минобороны России.

Гвардии ефрейтор после получения информации о локации живой силы ВСУ подобрался к месту размещения противника. Голобоков умело использовал рельеф местности и сооружения и сумел преодолеть заминированную территорию перед зданием.

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«В ходе штурма здания, Олег <…> прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. <…> В ходе боя было уничтожено более 10 боевиков, остальные, оставив позиции, отступили», — рассказали в ведомстве.

Решительные действия гвардии ефрейтора позволили группе российских бойцов выполнить боевую задачу без потерь.

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