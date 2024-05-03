Российский боец в одиночку уничтожил более 10 солдат ВСУ | 360°

03 мая 2024, 04:24
Российский боец в одиночку уничтожил более 10 солдат ВСУ
Минобороны: гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил расчет ВСУ
Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ в заброшенном здании, обеспечив выполнение боевой задачи без потерь. Об этом сообщили в Минобороны России.
Гвардии ефрейтор после получения информации о локации живой силы ВСУ подобрался к месту размещения противника. Голобоков умело использовал рельеф местности и сооружения и сумел преодолеть заминированную территорию перед зданием.
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«В ходе штурма здания, Олег <…> прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. <…> В ходе боя было уничтожено более 10 боевиков, остальные, оставив позиции, отступили», — рассказали в ведомстве.
Решительные действия гвардии ефрейтора позволили группе российских бойцов выполнить боевую задачу без потерь.
Ранее российские ВКС ракетным ударом поразили пункт управления ЗРК IRIS-T в районе села Островерховка, сообщил RT.
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