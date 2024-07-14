Движение «Все для фронта, все для Победы» передало три автомобиля в зону СВО

Представители общественного движения «Все для фронта, все для Победы» отправили из Улан-Удэ три автомобиля УАЗ в зону специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Автомобили полностью загрузили адресными посылками. Одну машину передала жительница региона Виолетта К. В июне 2023 года ее муж Сергей погиб на поле боя. До этого события мужчина сам планировал передать автомобиль армии.
Движение «Все для фронта, все для Победы» в содружестве с организацией «Боевое братство» занимается сбором и передачей помощи российским бойцам. За время работы в зону спецоперации направили уже 434 единицы техники.