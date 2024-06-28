Бурятия за два года восстановила 110 объектов в ДНР
С 2022 года специалисты из Бурятии восстановили 110 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в Старобешевском округе ДНР. Об этом сообщили в бурятском правительстве.
Регионы подписали соглашение о сотрудничества два года назад.
«Нам уже удалось сделать многое: отремонтировано и оборудовано несколько детских садов и школ, восстановлен крупнейший водовод», — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также в Старобешевском округе оснастили медучреждения, восстановили дороги и городское хозяйство. Впереди большие планы, отметил Цыденов.
Ранее правительство Бурятии доставило в Донбасс скоростные мотоциклы — это один из самых востребованных видов транспорта среди военных.