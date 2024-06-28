Бурятия за два года восстановила 110 объектов в ДНР

Фото: РИА «Новости»

С 2022 года специалисты из Бурятии восстановили 110 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в Старобешевском округе ДНР. Об этом сообщили в бурятском правительстве.

Регионы подписали соглашение о сотрудничества два года назад.

«Нам уже удалось сделать многое: отремонтировано и оборудовано несколько детских садов и школ, восстановлен крупнейший водовод», — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также в Старобешевском округе оснастили медучреждения, восстановили дороги и городское хозяйство. Впереди большие планы, отметил Цыденов.

Ранее правительство Бурятии доставило в Донбасс скоростные мотоциклы — это один из самых востребованных видов транспорта среди военных.

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