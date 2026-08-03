Освобождение Стенок в ДНР назвали серьезной угрозой для ВСУ

ВС России продвигаются у поселка Стенки в Донецкой Народной Республики (ДНР), контроль над населенным пунктом создает угрозу украинскому гарнизону в Дружковке. Об этом ИС «Вести» заявил глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что российские войска уже освободили Стенки и теперь продвигаются дальше в зоне СВО. По его словам, наступление на этом направлении создает непосредственную угрозу для украинских боевиков в Дружковке.

«Чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеево-Дружковки», — подчеркнул Пушилин.

Этот населенный пункт находится между ранее освобожденной Константиновкой и Дружковкой.

ВС России также подступают к Доброполью — крупному узлу обороны и логистическому центру ВСУ. За неделю войска освободили Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское, создав предпосылки для продвижения в Покровском районе.

Ранее танкисты и операторы БПЛА поразили пехоту и технику ВСУ в ДНР. Группировка войск «Центр» поразила цели на Добропольском направлении.