Путин рассказал о ходе освобождения ДНР

Освобождение Донецкой Народной Республики идет планово. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию, написал ТАСС .

«Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов», — сказал глава государства.

Президент сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» преодолевают оборонительные рубежи и инженерные сооружения и приближаются к Славянску, Краматорску и Дружковке. По его словам, на разных участках до окраин этих городов остается от 1,5 до четырех километров.

Путин также заявил, что группировка войск «Центр» ведет наступление сразу на нескольких направлениях. В частности, по его словам, российские военнослужащие ведут уличные бои за Доброполье, которое президент назвал важным и хорошо укрепленным логистическим центром.

Также он объяснил свою недавнюю метафору о касатках и медведях. По словам Путина, если кто-то «попытается сожрать нас, то может схлопотать по зубам».