Удары по портам и продвижение в ДНР. Что произошло в зоне СВО за неделю

Российские войска завершили неделю освобождением 13 населенных пунктов. Пока группировка «Центр» по крупицам отвоевывала территорию Донецкой Народной Республики, авиация наносила удары по военным объектам в тылу, лишая Вооруженные силы Украины военного снабжения. Итоги спецоперации за неделю с 27 июля по 2 августа — в материале 360.ru.

Освобождены 13 населенных пунктов В течение июля ВС России заняли 32 населенных пункта, из них больше всего в Харьковской области и ДНР — 12 и 11 соответственно. За последнюю неделю месяца взяли под контроль еще 12 населенных пунктов. С первыми успехами августа общее количество освобожденных за неделю достигло 13. ДНР Села Торское и Красный Кут расположены на реке Казенный Торец в паре десятков километров от Константиновки. Их взятие приблизило группировку «Центр» к Дружковке, до которой осталось восемь километров.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Поселок Стенки находится по другую сторону от города. Его освобождение стало частью зачистки территории вокруг Константиновки. На берегу реки Куличка «Центр» занял поселок Светлое, в километре от него — Красноярское. До окраин Доброполья, последнего крупного опорного пункта ВСУ на западе ДНР, осталось всего три километра и ни одного населенного пункта. Харьковская область Юрченково, взятое «Севером», примыкает с юга к подконтрольному ВСУ крупному поселку Белый Колодезь. Последний взят в кольцо.

Фото: РИА «Новости»

Следом за Юрченковом штурмовики заняли Веровку. Поселок использовался украинскими военными как пункт эвакуации и место хранения боеприпасов. Группировка «Запад» освободила Ольговку. Село находится недалеко от Изюмского. Сумская область Частью плацдарма группировки «Север» в Сумской области стала Новая Сечь. Село примыкает к ранее освобожденной Корчаковке, составляя единую линию обороны с Иволжанским и Малой Корчаковкой. Могрица, взятая «Севером» находится в восьми километрах от освобожденной Юнаковки. К северу от села расположены Садки, где ВСУ создали крупный опорный пункт.

Фото: РИА «Новости»

У границы с Курской и Брянской областями штурмовики заняли Малую Слободку. Село находится возле крупной трассы на Киев и Чернигов. Запорожская область За счет села Любицкого российские войска расширили плацдарм на восточном берегу Верхней Терсы. Оно находится в 25 километрах от Орехова. Днепропетровская область «Восток» продвинулся вглубь обороны ВСУ, взяв Коммунаровку. Украинское название села звучит как Христофоровка. Обстановка в зоне СВО: что изменилось за неделю После освобождения Константиновки штурмовики продвинулись на север в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины. Они преодолели район автомобильной стелы на трассе, соединяющей город с Алексеево-Дружковкой.

Фото: РИА «Новости»

Зачищается Красный Лиман. Начальник штаба 37-го полка с позывным Жара сообщил пресс-службе Минобороны, что ВСУ разрозненными группами пытались сопротивляться, но их вытеснили из города. Дроноводы работают уже за окраинами по логистическим путям ВСУ, чтобы продолжить наступление на Славянск и Райгородок.

Противник избегает контакта с нашими штурмовиками, потому что настрой наших штурмовиков очень и очень позитивный, скажем так, боевой. Они бьют врага и освобождают наши территории. Позывной Жара Начальник штаба 37-го полка

Вслед за освобождением Новой Сечи в Сумской области штурмовики взялись за соседние Кияницу и Храповщину. Идут бои на окраинах эти населенных пунктов. В ДНР войска расширили фланги у Торского и взяли под контроль наибольшую часть Торецкого. В Сумской области идет продвижение к юго-западу от Писаревки на Хотень. Массированные удары по Украине С 25 по 31 июля ВС России нанесли один массированный и 15 групповых ударов. В первые дни августа произошло еще несколько атак.

Видео: Пресс-служба Минобороны

В центре внимания ВКС оказалась портовая и транспортная инфраструктура. Ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования нацелили на порты и суда, использовавшиеся в интересах ВСУ. В порту Николаева пострадали объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, переоборудованный под безэкипажные катера морской буксир, килекторное судно и два сухогруза. В порту Одессы ударили по перевалочному комплексу разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода. К югу от Одессы ударили по двум сухогрузам, на рейде порта «Черноморск» атаковали одно грузовое судно. В Черном море восточнее Затоки ВС России поразили судно с грузами военного назначения, северо-восточнее острова Змеиный — три грузовых судна, в северо-западной акватории — балкер.

Фото: РИА «Новости»

В Новых Белярах в Одесской области под удар попала перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива. В окрестностях Подгорного в Днепропетровской области поразили сортировочный комплекс «Новой Почты» и Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт». Предприятия ВПК атаковали во Львове. Пострадали Львовский авиационный завод «ЛДАРЗ» и Львовский государственный завод «ЛОРТА».

Видео: Пресс-служба Минобороны

В Ивано-Франковской области поразили инфраструктуру «СКБ ОВТ» и «Нефтемаш», задействованных в производстве крылатых ракет «Фламинго». В Ровенской области пострадал химзавод «РовноАзот». Взрывы в Киеве В столице Украины взрывы гремели две ночи, 30 июля и 1 августа. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о повреждениях в Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах города. Беспилотники и ракеты нацелились на предприятия, задействованные в производстве вооружений для ВСУ. Минобороны назвало цели поражения. «Радиоизмеритель», задействованный в цепочке производства ракет «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», беспилотников FP-1;

Киевский завод «Буревестник» по производству радиолокационной техники, компонентов для БПЛА большой и средней дальности;

предприятие «Киев-111» компании «Файер Пойнт», выпускающее компоненты для ракет «Фламинго»;

предприятие «Киев-25», производивший программно-аппаратные средства для РЭБ Lima;

место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов «Киев-21»;

сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности «Завод Маяк»;

«Электротехнический завод», производивший разведывательные и ударные БПЛА. В Киевской области российские войска поразили логистический центр Вишневое, где хранились агрегаты для производства БПЛА и производились компоненты для ударных беспилотников большой и средней дальности. В нем же велись сборка и хранение боевых частей для БПЛА большой дальности. Эвакуация предприятий из Сум В Сумской области, по информации местных властей, управляемые авиабомбы и беспилотники атакуют автозаправочные станции, объекты инфраструктуры и транспорта. На этом фоне украинское руководство решило перевезти некоторые стратегически важные предприятия ближе к столице.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / www.globallookpress.com

«Естественно, все, что связано с военкой, с промышленными предприятиями — нужно эвакуировать. <…> Сейчас в спешном порядке Киев эвакуирует свои предприятия, вывозит вещи», — сообщил журналистам военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, российские силы находятся уже менее чем в 15 километрах от Сум. Этого достаточно, чтобы наносить удары разными видами вооружений, а в будущем и вовсе занять город. ВСУ атаковали Запорожскую АЭС «За прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной. Обстрелы города и района расположения станции продолжаются ежедневно. Основными средствами поражения остаются боевые беспилотные летательные аппараты», — заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Фото: РИА «Новости»