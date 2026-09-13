Киевский режим планирует сдержать продвижение российских войск в районе Дружковки ДНР, пожертвовав огромным числом боевиков из числа националистических подразделений ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Исходя из оперативно-тактической обстановки, отправление украинских нацистов на Дружковское направление ситуацию уже никак не спасет. Киев пытается замедлить наше продвижение за счет огромнейшего количества жертв, поскольку плановых отходов и перегруппировок у них не предвидится от слова совсем», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что это не только его информация. Так называемые украинские военкоры высказывают аналогичное мнение, отмечая, что отправка Киевом боевиков ВСУ к Дружковке — билет в один конец.

Ранее Марочко сообщал, что направленные киевским режимом нацподразделения к Дружковке будут выполнять функции заградительных отрядов.