Российские войска продвинулись на двух участках в районе Алексеево-Дружковки

Марочко: ВС России создают плацдарм для наступления в районе Алексеево-Дружковки

Российские войска продвинулись со стороны Алексеево-Дружковки в ДНР , подготовив плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военные расширили зону контроля сразу на двух участках у Алексеево-Дружковки. ВС России продвинулись на северо-восток и юго-запад от населенного пункта.

«Сейчас наши военнослужащие подготавливают плацдарм для дальнейшего продвижения», — сказал он.

Марочко добавил, что бойцы ВС России за последние дни закрепились на ранее занятых рубежах и позициях у этого поселка. Алексеевка-Дружковка находится между освобожденной российскими военными Константиновкой и Дружковкой.

В начале августа российские войска расширили плацдарм у реки Верхней Терсы в Запорожской области.