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    «Дамоклов меч». Посол России жестко предупредил датских наемников ВСУ

    Посольство России сообщило о датчанах в рядах ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    В рядах ВСУ есть наемники с датским гражданством. Об этом ТАСС рассказал посол России в Дании Владимир Барбин.

    По сведениям дипломата, в украинскую армию нанялись несколько десятков жителей королевства. Они принимали непосредственное участие в боевых действиях.

    Некоторые датчане до сих пор находятся на линии соприкосновения.

    «Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами», — объяснил Барбин.

    Российский уголовный кодекс квалифицирует участие граждан в боях на территории других государств за деньги как наемничество. Это преступление карается лишением свободы вплоть до 15 лет.

    Киев не отрицает того, что использует наемников. В августе 2026 года украинский омбудсмен уверяла, что на стороне ВСУ числятся 16 тысяч боевиков-иностранцев.

    Почти половина из них приехала на Украину из Латинской Америки.

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