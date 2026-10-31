Посольство России сообщило о датчанах в рядах ВСУ

В рядах ВСУ есть наемники с датским гражданством. Об этом ТАСС рассказал посол России в Дании Владимир Барбин.

По сведениям дипломата, в украинскую армию нанялись несколько десятков жителей королевства. Они принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Некоторые датчане до сих пор находятся на линии соприкосновения.

«Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами», — объяснил Барбин.

Российский уголовный кодекс квалифицирует участие граждан в боях на территории других государств за деньги как наемничество. Это преступление карается лишением свободы вплоть до 15 лет.

Киев не отрицает того, что использует наемников. В августе 2026 года украинский омбудсмен уверяла, что на стороне ВСУ числятся 16 тысяч боевиков-иностранцев.

Почти половина из них приехала на Украину из Латинской Америки.