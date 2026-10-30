ВСУ сбросили взрывчатку на 3 школы и 17 детсадов в Брянске

Ковальчук: беспилотники атаковали три школы и 17 детсадов в Брянске

ВСУ сбросили взрывные устройства на территорию трех школ и 17 детсадов в Брянске. Об этом сообщил глава Брянской области Егор Ковальчук .

БПЛА атаковали соцобъекты в Бежицком районе. Губернатор призвал местных жителей не выходить из дома и не препятствовать работе спецслужб.

«Движение в районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыто. На месте работают оперативные службы, ведется работа по разминированию», — рассказал Ковальчук.

Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой разбросало взрывные устройства с беспилотников. На нее надели бронежилет и вывели из зоны поражения осколками. Взрывотехники продолжают разминирование территории.

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили более тысячи беспилотников. Налеты отразили в 19 регионах России.