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    ВСУ сбросили взрывчатку на 3 школы и 17 детсадов в Брянске

    Ковальчук: беспилотники атаковали три школы и 17 детсадов в Брянске

    Фото: РИА «Новости»

    ВСУ сбросили взрывные устройства на территорию трех школ и 17 детсадов в Брянске. Об этом сообщил глава Брянской области Егор Ковальчук.

    БПЛА атаковали соцобъекты в Бежицком районе. Губернатор призвал местных жителей не выходить из дома и не препятствовать работе спецслужб.

    «Движение в районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыто. На месте работают оперативные службы, ведется работа по разминированию», — рассказал Ковальчук.

    Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой разбросало взрывные устройства с беспилотников. На нее надели бронежилет и вывели из зоны поражения осколками. Взрывотехники продолжают разминирование территории.

    Ранее стало известно, что системы ПВО сбили более тысячи беспилотников. Налеты отразили в 19 регионах России.

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