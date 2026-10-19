Боец СВО из Люберец победил во всероссийском конкурсе наставников

В финале боролись 400 лучших наставников из 67 регионов России. Для конкурсантов разработали программу, включавшую проектную деятельность, встречи с экспертами и наставниками, испытания по тактической медицине, ориентированию и анализ произведений военной литературы.

«Для меня быть наставником — значит прежде всего самому отвечать за свои слова и поступки. Не просто рассказывать о правильных ценностях, а каждый день следовать им. Этот конкурс дал возможность встретить единомышленников, обменяться опытом и по-новому взглянуть на свою работу. Спасибо всем, кто поддерживал! Победа — это не точка, а еще большая ответственность перед теми, для кого ты становишься примером», — отметил Олег Золотухин.

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» проводится с 2024 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.