Приморские волонтеры передали ОМОН «Восток» маскировочные сети и оборудование

Организация «Дальневосточные ласточки» доставила очередную партию гуманитарной помощи подразделению ОМОН «Восток». Груз передали военнослужащим за два дня до их отправки в зону боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

В партию вошли 45 маскировочных сетей, 15 пончо «невидимок», 10 газовых печей, два автономных отопителя и шесть коробок газа.

Кроме того, добровольцы подготовили медикаменты, обувь, теплую одежду, носки, футболки и средства гигиены. Военнослужащим также передали грелки, сушилки для обуви и продукты питания.

В региональном правительстве отметили вклад волонтеров и жителей Приморья в обеспечение военнослужащих необходимыми вещами.