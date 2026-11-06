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    Приморские волонтеры передали ОМОН «Восток» маскировочные сети и оборудование

    Фото: РИА «Новости»

    Организация «Дальневосточные ласточки» доставила очередную партию гуманитарной помощи подразделению ОМОН «Восток». Груз передали военнослужащим за два дня до их отправки в зону боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

    В партию вошли 45 маскировочных сетей, 15 пончо «невидимок», 10 газовых печей, два автономных отопителя и шесть коробок газа.

    Кроме того, добровольцы подготовили медикаменты, обувь, теплую одежду, носки, футболки и средства гигиены. Военнослужащим также передали грелки, сушилки для обуви и продукты питания.

    В региональном правительстве отметили вклад волонтеров и жителей Приморья в обеспечение военнослужащих необходимыми вещами.

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