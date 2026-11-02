360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лантратова сообщила о прибытии на Украину выехавших из Алешек жителей

    Фото: РИА «Новости»

    Люди, решившие покинуть Алешки и отправиться на территорию Украины, благополучно добрались до места назначения. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    По ее словам, во время поездки людей сопровождали российские медики. Российский омбудсмен также поддерживает связь с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

    «Мы регулярно на связи с моим коллегой, омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, люди уже благополучно приехали домой», — сообщила Лантратова.

    Ранее уполномоченный по правам человека поблагодарила президента России Владимира Путина за организацию миссии в Алешках.

    Читайте также

    ВС России поразили сухогруз в 16 километрах от Одессы

    Украине предрекли самую тяжелую неделю с начала СВО

    Трамп заявил о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    ВС России поразили сухогруз в 16 километрах от Одессы

    Украине предрекли самую тяжелую неделю с начала СВО

    Трамп заявил о приближении мирной сделки по украинскому конфликту