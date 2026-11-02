Лантратова сообщила о прибытии на Украину выехавших из Алешек жителей

Люди, решившие покинуть Алешки и отправиться на территорию Украины, благополучно добрались до места назначения. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, во время поездки людей сопровождали российские медики. Российский омбудсмен также поддерживает связь с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«Мы регулярно на связи с моим коллегой, омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, люди уже благополучно приехали домой», — сообщила Лантратова.

Ранее уполномоченный по правам человека поблагодарила президента России Владимира Путина за организацию миссии в Алешках.