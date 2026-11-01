ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру в Сумской области

Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Инфраструктура обеспечивала перевозку вооружений и военной техники для ВСУ из западных областей Украины.

Также на переходе морем в 69 километрах к юго-западу от Одессы российские БПЛА поразили «сухогруз» с военным имуществом.

Накануне армия России ударила по транспортным объектам, используемым ВСУ, площадкам хранения и запуска дронов и наземных роботизированных комплексов, а также складам боеприпасов. Кроме того, силы ПВО перехватили за сутки шесть крылатых ракет — четыре «Фламинго» и две «Нептун».