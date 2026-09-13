ВС России поразили объекты энергетики и логистические центры ВСУ

Ночью на 13 сентября ВС России нанесли удары по объектам энергетики и логистическим центрам ВСУ, которые использовались для поставки и распределения военных грузов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Нерубайском в Одесской области российские военные ударили по логистическому центру «Новой почты», используемому в нуждах украинских боевиков.

Также ВС России поразили электроподстанции «Усатово» и «Новая», благодаря которым обеспечивалась работа портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Помимо этого, поразить удалось объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, через которые велась перевозка военных грузов из европейских государств.

Ранее стало известно, что российские бойцы ударили по задействованному украинской армией сухогрузу в порту «Одесса».