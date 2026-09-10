Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы за сутки уничтожили 51 пункт управления БПЛА, 146 беспилотников и 32 наземных робототехнических комплекса ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигму.

По его словам, российские военные сбили в воздухе три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 61 БПЛА самолетного типа, два барражирующих боеприпаса и 85 тяжелых боевых гексакоптеров ВСУ. Кроме того, бойцы «Запада» поразили две станции спутниковой связи и две единицы мототехники.

Несколько дней назад Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиабомбы и 400 беспилотников самолетного типа в зоне спецоперации.