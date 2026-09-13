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    ВС России взяли под контроль Черняков в Харьковской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Освободить село удалось подразделениям группировки войск «Север».

    Ранее стало известно, что российские бойцы освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Такого результата добились подразделения группировки войск «Центр» благодаря своим решительным действиям.

    Также минувшей ночью ВС России нанесли удары по объектам энергетики и логистическим центрам противника, которые использовались для поставки и распределения военных грузов. Кроме того, российские военные поразили объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины.