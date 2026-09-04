Российские военные за неделю освободили 15 населенных пунктов

ВС России за минувшую неделю с 29 августа по 4 сентября освободили 15 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Группировка войск «Север» взяла под контроль семь населенных пунктов. Три из них в Сумской области — Храповщина, Садки и Великий Прикол. Четыре в Харьковской — Казачья Лопань, Василевка, Должанка и Благодатное.

Бойцы «Запада» взяли город Святогорск Донецкой Народной Республики. Подразделения «Юга» овладели селами Ижевка и Никаноровка в ДНР, а «Центра» — Рубежным, Новоандреевкой и Грузским в том же регионе.

В Запорожской области группировка «Восток» освободила Червоную Криницу, а «Днепр» — Новопавловку.

Также средства ПВО за неделю сбили 19 снарядов РСЗО HIMARS, восемь ракет «Фламинго» и 6093 беспилотника ВСУ самолетного типа.