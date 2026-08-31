ВС России сбили за сутки семь управляемых авиабомб

Российские военные за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации семь управляемых авиабомб и 766 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также силы ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины. Также ударили по логистическим центрам, используемым для военных нужд, складам боеприпасов, беспилотников, горючего и военного имущества.

Ранее пресс-службы группировок «Восток», «Запад», «Север» и «Юг» сообщили, что за сутки бойцы вскрыли и поразили 140 вражеских пунктов управления беспилотниками. Также уничтожили различную летающую и наземную технику противника.