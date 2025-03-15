Боевую часть ракеты HIMARS обнаружили в Курской области

Сводный пиротехнический отряд МЧС России обнаружил боевую часть ракеты HIMARS на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты обследовали три объекта и территорию вокруг них на 600 квадратных метрах.

Осколочно-фугасную боевую часть HIMARS вывезли на полигон. Работы по обследованию территории региона продолжаются.

Минобороны России ранее сообщило, что инженерные войска начали разминировать освобожденную часть Курской области.

Ранее о начале разминирования сообщил и временно исполняющий обязаности губернатора области Александр Хинштейн. Он отмечал, что эвакуированным в другие районы местным жителям возвращаться пока небезопасно.

Оперативный штаб региона закрыл на въезд 122 населенных пункта до особого распоряжения. За нарушение ввели административную ответственность и предупредили, что в случае ранения или гибели от неразорвавшегося снаряда компенсацию выплачивать не будут.