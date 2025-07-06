Симоньян рассказала, чем закончится Апокалипсис

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян представила свой роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». В эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ она раскрыла, что Апокалипсис закончится хорошо.

Она отметила, что Апокалипсис, или «Откровения Иоанна», очень оптимистичная книга.

«Она заканчивается тем, что все будет хорошо. Что будет страшный суд, и плохие люди понесут заслуженное наказание в вечности, а хорошие люди понесут заслуженную награду в вечности», — отметила журналистка.

Вопрос, как именно это будет сделано и кто будет решать, какие люди хорошие, а какие — плохие. Если исходить из современных реалий, то на этот процесс повлияет развитие технологий, искусственного интеллекта и медицины.

Симоньян также напомнила, что в Библии говорится о воскрешении верующих людей. Если переложить это на реалии, то все идет к тому, что описано в ней. Достаточно вспомнить, как далеко шагнули технологии — это и клонирование органов в медицине, и экспертизы по ДНК, и отправка любых видео из одной точки мира в другую, причем сделать это может даже маленький ребенок.

Она добавила, что предзаказ на ее книгу открыт. Средства от ее продажи пойдут на благотворительность и, в первую очередь, на фронт.

Ранее Симоньян сравнила армянского премьер-министр Никола Пашиняна с «аппендицитом антихриста».