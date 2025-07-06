Житель Серпухова стал лауреатом национальной премии «Отцовское признание»

В Общественной Палате Российской Федерации состоялось награждение руководителя патриотических проектов Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Сергея Ситникова в номинации «Современный подход». Эта категория отмечает тех, кто активно использует социальные сети для популяризации ответственного отцовства и традиционных семейных ценностей.

Сергей Ситников, известный своей гражданской активностью и приверженностью здоровому образу жизни, подчеркнул, что современные цифровые технологии играют важную роль в донесении ключевых идей до молодежи.

«Эта награда — признание работы всего Движения „Здоровое Отечество“, направленной на поддержку традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни и патриотизма. Мы оказываем адресную помощь жителям новых регионов и прифронтовых территорий, ведь в непростое время особенно важно быть вместе. Радостно, что многодетность становится новым трендом в России! Семья играет важнейшую роль в воспитании патриотических чувств, ведь любовь к Родине начинается с любви к близким. „Современный подход“ — это инструмент, который позволяет нам доносить эти ценности до молодежи и создавать сильное будущее России!», — сказал Сергей Ситников.

Отметим, что он активно ведет социальные сети, рассказывая о патриотических и спортивных инициативах «Здорового Отечества», демонстрируя собственный пример здорового образа жизни и вдохновляя молодежь к участию в общественных мероприятиях.

Премия, учрежденная всероссийской общественной организацией «Союз отцов» по указу президента РФ, направлена на признание заслуг в укреплении института семьи и поддержке духовно-нравственных ценностей.

В этом году на конкурс поступило свыше 800 заявок со всей страны.