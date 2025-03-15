Военные инженеры начали разминировать освобожденные территории в Курской области

Инженерные войска приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Инженерные войска уже приступили к разминированию освобожденной территории», — написал он.

Глава региона предупредил жителей, желающих как можно скорее вернуться домой за вещами или для подготовки земельных наделов к весенним полевым работам, что сейчас это пока еще крайне небезопасно.

Территории, прежде оккупированные ВСУ, заминированы, там огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Речь о полях, лесах, берегах водоемов, дворах, улицах, а также домах.

Оперштаб Курской области временно закрыл въезд на приграничную территорию, включающую в себя 122 населенных пункта, с 15 марта и до окончания работ по разминированию.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских боевиков, оставшихся на курской земле, сдаться в плен.