Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Тульской областью
Подразделения противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник вечером 5 июля, обломками повредило кровлю частного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Глава региона отметил, что российские военные продолжают защищать воздушное пространство области.
«В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома», — уточнил Миляев.
Обошлось без пострадавших. Губернатор также напомнил, что в Тульской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников и призвал население к бдительности.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении российскими военными 94 дронов ВСУ в ночь с 4 на 5 июля. Вражеские беспилотники сбили в небе над 15 регионами страны, причем большую часть — 34 аппарата — ликвидировали над Воронежской областью.