Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Тульской областью

Подразделения противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник вечером 5 июля, обломками повредило кровлю частного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона отметил, что российские военные продолжают защищать воздушное пространство области.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома», — уточнил Миляев.

Обошлось без пострадавших. Губернатор также напомнил, что в Тульской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников и призвал население к бдительности.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении российскими военными 94 дронов ВСУ в ночь с 4 на 5 июля. Вражеские беспилотники сбили в небе над 15 регионами страны, причем большую часть — 34 аппарата — ликвидировали над Воронежской областью.