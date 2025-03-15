Инженерные войска начали разминировать освобожденную часть Курской области

В военном ведомстве отметили, что инженерным войскам приходится одновременно очищать от мин жилые дома, придомовые владения, сельхозугодья и важные объекты жизнеобеспечения. При этом ВСУ использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные Женевской конвенцией.

Ранее о начале разминирования сообщил и врио губернатора области Александр Хинштейн. Он предупредил местных жителей, эвакуированных в другие регионы, что возвращаться пока небезопасно. Оперштаб региона до особого распоряжения закрыл на въезд 122 населенных пункта. За нарушение ввели административную ответственность и предупредили, что в случае гибели или ранения от неразорвавшегося снаряда компенсацию выплачивать не будут.