Инженерные войска начали разминировать освобожденную часть Курской области

Российские саперы начали разминировать освобожденную от украинских боевиков часть Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны.
В военном ведомстве отметили, что инженерным войскам приходится одновременно очищать от мин жилые дома, придомовые владения, сельхозугодья и важные объекты жизнеобеспечения. При этом ВСУ использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные Женевской конвенцией.
Ранее о начале разминирования сообщил и врио губернатора области Александр Хинштейн. Он предупредил местных жителей, эвакуированных в другие регионы, что возвращаться пока небезопасно. Оперштаб региона до особого распоряжения закрыл на въезд 122 населенных пункта. За нарушение ввели административную ответственность и предупредили, что в случае гибели или ранения от неразорвавшегося снаряда компенсацию выплачивать не будут.
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