Глава Серпухова Алексей Шимко посетил агрокомплекс «Дашковка»

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил агрокомплекс «Дашковка». Под руководством директора Виктора Ивановича Таранина комплекс занимает лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона.
Агрокомплекс «Дашковка» имеет более 240 работников. Его ежегодный выпуск составляет около 13 тысяч тонн овощей и порядка семи тысяч тонн молока. В распоряжении находится крупное стадо из 1346 голов, более половины из которых — дойные коровы, а также 1169 гектаров посевных площадей.
Кроме того, предприятие оказывает постоянную поддержку защитникам в зоне специальной военной операции.
В рамках визита Алексей Шимко осмотрел сельскохозяйственные угодья, современный водозаборный узел на реке Ока, обеспечивающий полив культур, новое овощехранилище, ферму для выращивания молодняка бычков, а также оценил ход реконструкции дороги рядом с овощехранилищем.
Встреча оставила у главы округа самые положительные впечатления: сотрудники агрокомплекса искренне любят родной край и усердно трудятся на благо его развития и процветания.
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