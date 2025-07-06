Глава Серпухова Алексей Шимко посетил агрокомплекс «Дашковка»

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил агрокомплекс «Дашковка». Под руководством директора Виктора Ивановича Таранина комплекс занимает лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона.

Агрокомплекс «Дашковка» имеет более 240 работников. Его ежегодный выпуск составляет около 13 тысяч тонн овощей и порядка семи тысяч тонн молока. В распоряжении находится крупное стадо из 1346 голов, более половины из которых — дойные коровы, а также 1169 гектаров посевных площадей.

Кроме того, предприятие оказывает постоянную поддержку защитникам в зоне специальной военной операции.