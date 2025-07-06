Супруга футболиста Федора Смолова Карина Истомина раскрыла причину драки в «Кофемании». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале .

Она отметила, что ее муж как никто другой знает о том, что «драки –абсолютно неприемлемы». И он сожалеет о случившемся.

«Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет», — объяснила Истомина.

По ее словам, люди считают нормальным оскорблять ее мужа, говорить ему колкости в спину, но при этом не ждать ответной реакции. И Смолов терпел, справлялся с последствиями травли все годы карьеры, но в какой-то момент самоконтроль может дать сбой.

Истомина подчеркнула, что спортсмен никогда не проявлял агрессию — ни по отношению к семье, ни к окружающим. Она назвала ошибкой драку в ресторане, отметив, что муж хотел исправить ситуацию, но столкнулся с вымогательством.

Ее супруг предложил компенсацию потерпевшей стороне, но его начали шантажировать, требуя все большие суммы. Цифра достигла 20 миллионов рублей. После его отказа видео опубликовали в Сети. При этом футболист передал потерпевшему один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба и примирения сторон.